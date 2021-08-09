Невестка певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко показала фото со своей дочерью

Как передавала Politeka, София Ротару известна как легендарная артистка советской и украинской эстрады. У неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. У него есть жена - Светлана, и двое детей - София и Анатолий. Невестка Софии Ротару Светлана активно ведет социальные сети и делится с поклонниками кадрами из личной жизни.

На этот раз Светлана поделилась новой серией фотографий в Instagram. На первом снимке она показала свою повзрослевшую дочь, известную модель, Соню Евдокименко. Сейчас невестка Ротару со своей семьей приехала к дочери в Италию, где они праздновали день рождения легендарной певицы Софии Ротару.

"Не останавливайся и совершенствуй себя! Любознательность открывает двери к возможностям будущего.

Всем любви", подписала фото Светлана Евдокименко.

Поклонники оставили Светлане и её дочери Соне несколько комплиментов: "Красота!", "Принцессы".

Ранее невестка Ротару поздравляла в своём Инстаграм Софию Ротару.

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