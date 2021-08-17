Популярная украинская певица Соня Кей, которая приходится Софии Ротару племянницей, недавно изменила образ и показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица, племянница Народной артистки Украины Софии Ротару София Хлябич, которая делает сольную карьеру под псевдонимом Соня Кей, недавно решила кардинально изменить образ. Певица отрезала свои длинные черные волосы и теперь у нее стильное каре.

Так, в своем Instagram Соня Кей поделилась серией фотографий, где она в коротких шортах, топе и белой оверсайз рубашке красуется перед камерой и показывает длинные стройные ноги.

"Как тебя не любить, Киев мой! 🤍", - пишет Соня Кей.

"Сонечка ты как всегда такая красивая ... ❤️ ... такая положительная ... веселая ... ... яркая Сонечка) ты очаровательна ... ✨ ... сразу видно - киевская красавица, королева красоты ... ❣️ 💖 )))", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что племянница Ротару решилась на изменение внешности, теперь совсем другая: "новая я".

Напомним, что племянница Ротару хвасталась подкачанным телом в коротком топе на прогулке: "Богиня".

A еще Politeka сообщала, что юная внучка Софии Ротару изящно выгнулась перед своим женихом-миллионером: "Пляжный день".