Племінниця знаменитої співачки Софії Ротару Соня Кей здивувала шанувальників стильним виглядом

Як передає Politeka.net, Соня Кей відома як починаюча співачка. Також, вона є племінницею легендарної артистки Софії Ротару. Дівчина дивує не тільки талантом, але і приголомшливою фігурою. Вона активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, цього разу Соня опублікувала нову серію знімків. На фото артистка в яскраво-зеленому топі, який відмінно підкреслює витончену фігуру дівчини і чорних розкльошених брюках.

"Нехай кожна ваш день буде насичений тільки яскравий фарбами!", бажає шанувальникам красуня.

Фанати Соні Кей завалили коментарями нові фото дівчини: "Богиня", "Сонечка ти як завжди чарівна красуня. Сонечка ти така яскрава позитивна дівчина", "Я скажу тобі без лестощів ти прекрасна на всі 200%".

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