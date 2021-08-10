Племянница знаменитой певицы Софии Ротару Соня Кей удивила поклонников стильным видом

Как передает Politeka.net, Соня Кей известна как начинающая певица. Также, она является племянницей легендарной артистки Софии Ротару. Девушка удивляет не только талантом, но и потрясающей фигурой. Она активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз Соня опубликовала новую серию снимков. На фото артистка в ярко-зеленом топе, который отлично подчеркивает изящную фигуру девушки и черных расклешенных брюках.

"Пусть каждый ваш день будет насыщен только яркими красками!", желает поклонникам красотка.

Фанаты Сони Кей завалили комментариями новые фото девушки: "Богиня", "Сонечка ты как всегда волшебная красотка. Сонечка ты такая яркая позитивная девушка", "Я скажу тебе без лести ты прекрасна на все 200 %".

Ранее сообщалось, племянница Софии Ротару отдохнула у бассейна, впечатлив подкаченными ножками: "Красиво очень!"

Также, племянница Софии Ротару в коротких шортиках подняла украинцам настроение новыми фото: "Супер!"

Politeka рассказывала, племянница Софии Ротару в мини-платье хвастнула фигурой прямо в лифте: "Всегда очаровательная"



