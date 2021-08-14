Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, зважилася на зміни

Висхідна зірка активно веде свій Instagram, в якому розповідає про події в житті й ділиться планами, повідомляє Politeka.net.

Цього разу артистка заінтригувала кадрами в сторіс. На фото співачка позувала в машині, розпустивши довге темне волосся.

Красуня була в чорній блузі з відкритими плечима, вона підкреслила великі очі, зробивши стрілки.

"Час міняти зачіску", - написала зірка.

Побувавши в салоні, Софія продемонструвала себе зовсім іншою. Племінниця Ротару позбулася довгого волосся і тепер у неї стильне каре.

"Нова я", - написала Соня.

Кадри не зібрали багато коментарів і лайків у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Соня Кей народилася у творчій родині-батько, Сергій, був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мама, Лідія Ротару.

Зараз Хлябич займається розвитком кар'єри, кажучи, що їй не надають допомогу зіркові родичі.

У минулому році дівчина вийшла заміж за воротаря Херсонського хокейного клубу "Dnipro", Олега Петрова. У соцмережах Хлябич часто зізнається чоловікові в коханні.

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