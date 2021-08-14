Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, решилась на перемены
Восходящая звезда активно ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает о событиях в жизни и делится планами, сообщает Politeka.net.
В этот раз артистка заинтриговала кадрами в сторис. На фото певица позировала в машине, распустив длинные темные волосы.
Красотка была в черной блузе с открытыми плечами, она подчеркнула большие глаза, сделав стрелки.
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"Время менять прическу", - написала звезда.
Побывав в салоне, София продемонстрировала себя совсем другой. Племянница Ротару избавилась от длинных волос и теперь у нее стильное каре.
"Новая я", - написала Соня.
Кадры не собрали много комментариев и лайков в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Соня Кей родилась в творческой семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.
Сейчас Хлябич занимается развитием карьеры, говоря, что ей не оказывают помощь звездные родственники.
В прошлом году девушка вышла замуж за вратаря херсонского хоккейного клуба «Dnipro», Олега Петрова. В соцсетях Хлябич часто признается мужу в любви.
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