Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, решилась на перемены

Восходящая звезда активно ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает о событиях в жизни и делится планами, сообщает Politeka.net.

В этот раз артистка заинтриговала кадрами в сторис. На фото певица позировала в машине, распустив длинные темные волосы.

Красотка была в черной блузе с открытыми плечами, она подчеркнула большие глаза, сделав стрелки.

"Время менять прическу", - написала звезда.

Побывав в салоне, София продемонстрировала себя совсем другой. Племянница Ротару избавилась от длинных волос и теперь у нее стильное каре.

"Новая я", - написала Соня.

Кадры не собрали много комментариев и лайков в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Соня Кей родилась в творческой семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.

Сейчас Хлябич занимается развитием карьеры, говоря, что ей не оказывают помощь звездные родственники.

В прошлом году девушка вышла замуж за вратаря херсонского хоккейного клуба «Dnipro», Олега Петрова. В соцсетях Хлябич часто признается мужу в любви.

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