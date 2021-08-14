Артистка показала, як зараз виглядає

Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала себе у всій красі

Артистка нещодавно трохи змінила зовнішність, повідомляє Politeka.net. Дівчина вирішила освіжити образ і підстриглася, тепер у красуні - каре, замість довгого волосся.

У новому пості співачка похвалилася зовнішністю на весь зріст. Соня позувала в ліфті, сфотографувавши себе в дзеркало.

Красуня позувала в чорному боді і довгих джинсах, а завершили образ черевики й маленька сумочка.

Кадр Соня підписала просто:"🤍".

Майже за годину публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів.

"🔥 вау 💓", " красива 🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ люблю тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Краща співачка ❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "красива ❤ ️ 😍 🌸 🌸 чудова🔥 🔥 🔥", " вау, сонечка тобі дуже личить чорний колір ти в цьому вбранні дуже круто виглядаєш! Вай, королева краси😎 🖤)", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Хлябич займається розвитком кар'єри. Відомо, що вона народилася в музичній родині - батько, Сергій, був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мама, Лідія Ротару.

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