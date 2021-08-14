Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала себя во всей красе

Артистка недавно немного изменила внешность, сообщает Politeka.net. Девушка решила освежить образ и подстриглась, теперь у красотки - каре, вместо длинных волос.

В новом посте певица похвасталась внешностью во весь рост. Соня позировала в лифте, сфотографировав себя в зеркало.

Красотка позировала в черном боди и длинных джинсах, а завершили образ ботинки и маленькая сумочка.

Кадр Соня подписала просто: "🤍".

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Почти за час публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.

"🔥 вау 💓", "Красивая 🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ люблю тебя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ лучшая певица ❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивая ❤️😍🌸🌸 замечательная 🔥🔥🔥", "Вау, Сонечка тебе очень идет черный цвет ты в этом наряде очень круто выглядишь! Вай, королева красоты 😎🖤 )", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Хлябич занимается развитием карьеры. Известно, что она родилась в музыкальной семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.

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