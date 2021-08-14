Артистка показала, как сейчас выглядит

Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала себя во всей красе

Артистка недавно немного изменила внешность, сообщает Politeka.net. Девушка решила освежить образ и подстриглась, теперь у красотки - каре, вместо длинных волос.

В новом посте певица похвасталась внешностью во весь рост. Соня позировала в лифте, сфотографировав себя в зеркало.

Красотка позировала в черном боди и длинных джинсах, а завершили образ ботинки и маленькая сумочка.

Кадр Соня подписала просто: "🤍".

Почти за час публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.

"🔥 вау 💓", "Красивая 🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ люблю тебя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ лучшая певица ❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивая ❤️😍🌸🌸 замечательная 🔥🔥🔥", "Вау, Сонечка тебе очень идет черный цвет ты в этом наряде очень круто выглядишь! Вай, королева красоты 😎🖤 )", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Хлябич занимается развитием карьеры. Известно, что она родилась в музыкальной семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.

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