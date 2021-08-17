Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как отдыхает с братом Анатолием

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью. Также она известная как внучка легендарной певицы Софии Ротару. У неё есть брат - Анатолий. Хоть Соня живет в Нью-Йорке из-за учебы на дизайнера, а Анатолий работает диджеем на разных музыкальных фестивалях по всему миру, они часто видятся. Соня активно ведет социальные сети и показывает моменты из своей жизни.

На этот раз модель поделилась новыми видео в своих Инстаграм-Сториз. На кадрах девушка плавает в бассейне и позирует на камеру.

После этого камеру переводят на брата Сони - Анатолия Евдокименко. Стоит отметить, что еще недавно он выступал на музыкальном фестивале, из-за чего не мог попасть на празднование дня рождения Софии Ротару. Но через пару дней он присоединился к семье и приехал в Италию.

Они ребячаться на камеру, позируя как качки, напрягая руки.

Последним кадром были объятия брата и сестры в бассейне.

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