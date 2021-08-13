Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свою маму-красотку

Как передает Politeka.net, фото 20-летняя внучка легендарной певицы певицы показала на своей страниц в Инстаграм.

Недавно Ротару исполнилось 74 года. Празднование проходило в Италии, где собралась вся семья: единственный сын Руслан, его жена Светлана и внучка Соня и внук Ротару - Анатолий.

На новом фото София-младшая показала фото со своей мамой. После кадра сразу становится понятно, в кого она такая красотка.

Отметим, Светлана всегда очень тепло отзывалась о своей свекрови.

«Мы много работаем вместе: съемки, концерты. И отношения у нас доверительные, домашние, я стараюсь быть рядом, - говорит Светлана. - Она меня называет Светой, Светочкой, а я ее - Софией Михайловной. У нас с ней любовь и понимание», - говорила она ранее.

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