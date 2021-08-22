Внучка Ротару Соня Евдокименко показала новые кадры во время морской прогулки со страшим братом-красавчиком
Соответствующее видео модель разместила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
София Ротару не устает поражать поклонников своим моложавым видом. А тем временем у певицы есть взрослые внуки: Анатолию уже 27 лет, а Соне - 20. Их певице подарил сын Руслан и невестка Светлана.
При этом внучка унаследовала от легендарной бабушки чарующую красоту. Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, и пробует себя в качестве певицы.
Анатолий в свои 27 стал популярным музыкантом и дает концерты.
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На новом видео, Соня продемонстрировала плавные изгибы и красивое декольте, а также бесконечно длинные ноги в очень летнем образе.
На ней бежевые шорты с высокой посадкой и модный черный купальник с полосками.
Девушка оставила длинные светлые волосы распущенными. На лице Сони — легкий макияж, подчеркивающий естественную красоту и молодость.
«Сердце наполнено благодарностью», - подписала видео девушка.
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