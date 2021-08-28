Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, взбудоражила публику откровенным образом
20-летняя красотка, которая сейчас осваивает карьеру модели и попутно учится в Школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, решила првести день со своей мамой Светланой. Соответствующие кадры Соня опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, девушка позировала в стильном образе: черном вязаном топе нараспашку, "забыв" про бюстгальтер, и модных джинсах с высокой талией. Внучка Ротару покрутилась перед камерой, демонстрируя стройную фигуру. На одном из фото девушка предстала вместе со своей мамой-блондинкой. Обе красотки ослепили своими улыбками, выбрав необычную локацию для селфи - собор с куполами в "золоте".
"Girl’s Day с мамой 🤍", - подписала кадры Соня.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Счастливый Хименес-Браво показал свою любимицу сразу после душа: "Искусство"
Отказ от налички в Украине: Нацбанк сделал важное заявление, что изменилось
ЧП в воздухе: самолет с Зеленским срочно посадили в Одессе, известна причина
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Красавицы 😍"
"Красуня) Желаю счастья)"
"Девочка на миллион 😍"
"София какая вы красивая!😻😻😻"
"Красавицы) обе 🔥👏"
Напомним, внучка Софии Ротару с животиком напоказ раззадорила кадром в машине: "Как проходит твой день?"
А еще Politeka сообщала, Соня Евдокименко засветила знойного красавчика во время пляжной прогулки: "Сердце наполнено..."
Также Politeka писала, что внучка Ротару в неприлично коротком топике сверкнула фигурой: "Просто у девушки…"