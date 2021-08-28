Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, взбудоражила публику откровенным образом

20-летняя красотка, которая сейчас осваивает карьеру модели и попутно учится в Школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, решила првести день со своей мамой Светланой. Соответствующие кадры Соня опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, девушка позировала в стильном образе: черном вязаном топе нараспашку, "забыв" про бюстгальтер, и модных джинсах с высокой талией. Внучка Ротару покрутилась перед камерой, демонстрируя стройную фигуру. На одном из фото девушка предстала вместе со своей мамой-блондинкой. Обе красотки ослепили своими улыбками, выбрав необычную локацию для селфи - собор с куполами в "золоте".

"Girl’s Day с мамой 🤍", - подписала кадры Соня.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Красавицы 😍"

"Красуня) Желаю счастья)"

"Девочка на миллион 😍"

"София какая вы красивая!😻😻😻"

"Красавицы) обе 🔥👏"

Напомним, внучка Софии Ротару с животиком напоказ раззадорила кадром в машине: "Как проходит твой день?"

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