Внучка Софии Ротару, певица и модель Соня Евдокименко показала, как проводит отдых в Европе

Как передает Politeka.net, 20-летняя красотка живет и учится в США. Там у нее есть молодой и богатый жених. Впрочем, довольно часто девушка прилетает погостить в Украине, а также путешествует по миру.

В этот раз девушка отправилась в Италию, где наслаждается теплой погодой и солнцем. На свежем фото Соня позировала в платье-ночнушке, которое подчеркнуло ее загорелую кожу. Сверху девушка набросила пиджак, а волосы оставили распущенными. Она сидела на перилах, а позади нее виднелись невероятные пейзажи старого города.

«Возлюбленная Флоренция», - подписала фото девушка.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Красотка!», «Ты такая сладкая», «Красиво, ох и вид тоже красивый», «Конфетка», «Невероятная красота», «Ты такая естественная», «Как там красиво!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Евдокименко в маленьком купальнике прильнула к брату-красавцу: "Веселый закат".

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко развлекается на любимом острове богачей: как Мадонна и Дженнифер Лопес.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в шортах и мини-топе раскрыла секрет идеальной фигуры: фото говорят сами за себя.