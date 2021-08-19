Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вирушила в курортне місто Портофіно в Італії, після того, як на ньому відпочивали відомі артистки

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома модель і також внучка легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина більшу частину часу проживає в Нью-Йорку через навчання в університеті. У вільний час сім'я Ротару вибирається на відпочинок в різні місця. Соня і її сім'я активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз модель поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Соня разом з братом і мамою вирушили відпочивати до відомого курортного міста в Італії - Портофіно.

Нещодавно, на курорті засвітилися зірки світової популярності - Мадонна і Дженніфер Лопес.

Всіма відома співачка Мадонна святкувала на острові Партофіно свій день народження. Артистці виповнилося 63 роки. Варто відзначити, що тут знаходиться Вілла виконавиці, і щороку без винятку вона святкує тут своє свято.

Як відомо, місто Портофіно вважається одним з найдорожчих курортів в Італії. Тут розташовані вілли світових знаменитостей, серед яких є Дольче і Габбано.

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