Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вирушила в курортне місто Портофіно в Італії, після того, як на ньому відпочивали відомі артистки
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома модель і також внучка легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина більшу частину часу проживає в Нью-Йорку через навчання в університеті. У вільний час сім'я Ротару вибирається на відпочинок в різні місця. Соня і її сім'я активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз модель поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Соня разом з братом і мамою вирушили відпочивати до відомого курортного міста в Італії - Портофіно.
Нещодавно, на курорті засвітилися зірки світової популярності - Мадонна і Дженніфер Лопес.
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Всіма відома співачка Мадонна святкувала на острові Партофіно свій день народження. Артистці виповнилося 63 роки. Варто відзначити, що тут знаходиться Вілла виконавиці, і щороку без винятку вона святкує тут своє свято.
Як відомо, місто Портофіно вважається одним з найдорожчих курортів в Італії. Тут розташовані вілли світових знаменитостей, серед яких є Дольче і Габбано.
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