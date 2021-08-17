Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала избранницу своего брата

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известна как популярная модель. Она является внучкой легендарной певицы Софии Ротару. Девушка учится на дизайнера в Лондоне и живет там. Недавно она рассказывала, что именно Нью-Йорк - лучший город для жизни. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Как известно, у Сони есть родной брат - Анатолий. Он занимается музыкой, но в отличии от своей бабушки Софии Ротару, пишет музыку, а не поёт. Также Анатолия из-за внешности часто сравнивают на просторах сети с покойным мужем легендарной певицы. Сейчас брат и сестра находятся в Италии, они приехали туда отпраздновать день рождения бабушки Софии Ротару и провести вместе выходные.

Как указала Соня Евдокименко в своих сториз, сейчас семья направляется в город Портофино, в Италии.

На следующих кадрах Соня показывает себя и маму на передних креслах машину, а потом переводит камеру на своего брата Анатолия и его избранницу. Они держатся за руки.

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