Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко отправилась в курортный город Портофино в Италии, после того, как на нём отдыхали известные артистки
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известная модель и также внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка большую часть времени проживает в Нью-Йорке из-за учебы в университете. В свободное время семья Ротару выбирается на отдых в разные места. Соня и её семья активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз модель поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Соня вместе с братом и мамой отправились отдыхать в известный курортный город в Италии - Портофино.
Недавно, на курорте засветились звезды мировой популярности - Мадонна и Дженнифер Лопес.
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Всеми известная певица Мадонна праздновала на острове Партофино свой день рождения. Артистке исполнилось 63 года. Стоит отметить, что здесь находится вилла исполнительницы, и каждый год без исключения она празднует тут свой праздник.
Как известно, город Портофино считается одним из самых дорогих курортов в Италии. Здесь расположены виллы мировых знаменитостей, среди которых есть Дольче и Габбано.
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