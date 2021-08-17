Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як відпочиває з братом Анатолієм

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. У неї є брат - Анатолій. Хоч Соня живе в Нью-Йорку через навчання на дизайнера, а Анатолій працює діджеєм на різних музичних фестивалях по всьому світу, вони часто бачаться. Соня активно веде соціальні мережі і показує моменти зі свого життя.

На цей раз модель поділилася новими відео в своїх Instagram-сторіз. На кадрах дівчина плаває в басейні і позує на камеру.

Після цього камеру переводять на брата Соні-Анатолія Євдокименка. Варто відзначити, що ще недавно він виступав на музичному фестивалі, через що не міг потрапити на святкування дня народження Софії Ротару. Але через пару днів він приєднався до сім'ї і приїхав до Італії.

Вони летять на камеру, позуючи як качки, напружуючи руки.

Останнім кадром були обійми брата і сестри в басейні.

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