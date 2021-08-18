Співачка і модель Соня Євдокименко, яка є онукою співачки Софії Ротару, показала, завдяки чому у неї така гарна фігура

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко регулярно балує своїх шанувальників яскравими фотосесіями. Для кожної зйомки вона ретельно підбирає образи і локації. Дівчина живе в США, тому більша частина її фото зроблена там.

Як відомо, у свої роки Софія вже встигла спробувати себе в багатьох напрямках. Зараз вона вчиться і паралельно розвиває свій блог. Варто відзначити, що на фото і відео дівчина завжди виглядає бездоганно.

На свіжих відео, які Соня опублікувала в Instagram, вона розкрила секрет своєї стрункої фігури. Дівчина показала, як займається спортом, і які саме вправи робить для досягнення результату.

"Ти рухався сьогодні?",- запитала у шанувальників дівчина, опублікувавши кілька вправ.

Одягнена модель була в коротенькі спортивні шорти і мініатюрний топ.

Нагадаємо, що Софія Євдокименко з'явилася у всьому чорному, блиснувши формами:"сама елегантність".

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