Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, похвалилася натуральною красою

З ранніх років Соня Євдокименко будує модельну кар'єру і навіть вже отримала титул "Краща модель України", повідомляє Politeka.net.

Зараз красуня розвивається не тільки в цьому напрямку, але також навчається в США, вивчаючи історію мистецтв та англійську літературу.

20-річна я красуня знаходить час і на відпочинок. В одному зі своїх останніх постів в Instagram вона показала кадри чаювання.

Дівчина позувала за столом, тримаючи в руках чашку. Соня одягла чорну сукню на тонких бретельках і з глибоким вирізом.

Примітно, що цього разу внучка Ротару вирішила демонструвати свою натуральну красу - на ній не було ні грама макіяжу.

При цьому Соня здавалася дуже загадковою і задумливою.

"Недільний бранч️️️", - написала Євдокименко.

За 40 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Гарної неділі 😍. Яка краса !", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️❤️💞", "💕💕💕💕", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Євдокименко також вже записала кілька пісень, спробувавши себе в якості співачки.

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