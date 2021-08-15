Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, похвалилася натуральною красою
З ранніх років Соня Євдокименко будує модельну кар'єру і навіть вже отримала титул "Краща модель України", повідомляє Politeka.net.
Зараз красуня розвивається не тільки в цьому напрямку, але також навчається в США, вивчаючи історію мистецтв та англійську літературу.
20-річна я красуня знаходить час і на відпочинок. В одному зі своїх останніх постів в Instagram вона показала кадри чаювання.
Дівчина позувала за столом, тримаючи в руках чашку. Соня одягла чорну сукню на тонких бретельках і з глибоким вирізом.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Трагедія в родині Козловського, співак оплакує найближчу людину: "Прошу вас помолитися"
Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання: подробиці
Нова хвиля спеки накриє Україну, але дощі не відступлять: які області уникнуть зною
Команда "Холостячки" відверто заговорила про поведінку Огнєвіч на зйомках: "Для наших артистів це рідкість…"
Примітно, що цього разу внучка Ротару вирішила демонструвати свою натуральну красу - на ній не було ні грама макіяжу.
При цьому Соня здавалася дуже загадковою і задумливою.
"Недільний бранч️️️", - написала Євдокименко.
За 40 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.
"Гарної неділі 😍. Яка краса !", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️❤️💞", "💕💕💕💕", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня Євдокименко також вже записала кілька пісень, спробувавши себе в якості співачки.
Нагадаємо, внучка Ротару здивувала кадрами своєї "бурхливої" ночі
А ще Politeka писала, що внучка Ротару засвітилася у всьому чорному, показавши свої форми
Також Politeka повідомляли, що юна внучка Ротару спустила халатик, вразивши пікантними фото на відпочинку