Певица и модель Соня Евдокименко, которая является внучкой певицы Софии Ротару, показала, благодаря чему у нее такая красивая фигура
Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко регулярно балует своих поклонников яркими фотосессиями. Для каждой съемки она тщательно подбирает образы и локации. Девушка живет в США, поэтому большая часть ее фото сделана там.
Как известно, в свои годы София уже успела попробовать себя во многих направлениях. Сейчас она учится и параллельно развивает свой блог. Стоит отметить, что на фото и видео девушка всегда выглядит безупречно.
На свежих видео, которые Соня опубликовала в Инстаграм, она раскрыла секрет своей стройной фигуры. Девушка показала, как занимается спортом, и какие именно упражнения делает для достижения результата.
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«Ты двигался сегодня?», - спросила у поклонников девушка, опубликовав несколько упражнений.
Одета модель была в коротенькие спортивные шорты и миниатюрный топ.
Напомним, что София Евдокименко появилась во всем черном, сверкнув формами: "Сама элегантность".
Как сообщала Politeka, София Евдокименко в маленьком купальнике прильнула к брату-красавцу: "Веселый закат".
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