Певица и модель Соня Евдокименко, которая является внучкой певицы Софии Ротару, показала, благодаря чему у нее такая красивая фигура

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко регулярно балует своих поклонников яркими фотосессиями. Для каждой съемки она тщательно подбирает образы и локации. Девушка живет в США, поэтому большая часть ее фото сделана там.

Как известно, в свои годы София уже успела попробовать себя во многих направлениях. Сейчас она учится и параллельно развивает свой блог. Стоит отметить, что на фото и видео девушка всегда выглядит безупречно.

На свежих видео, которые Соня опубликовала в Инстаграм, она раскрыла секрет своей стройной фигуры. Девушка показала, как занимается спортом, и какие именно упражнения делает для достижения результата.

«Ты двигался сегодня?», - спросила у поклонников девушка, опубликовав несколько упражнений.

Одета модель была в коротенькие спортивные шорты и миниатюрный топ.

Напомним, что София Евдокименко появилась во всем черном, сверкнув формами: "Сама элегантность".

Как сообщала Politeka, София Евдокименко в маленьком купальнике прильнула к брату-красавцу: "Веселый закат".

Также Politeka писала, что София Евдокименко впечатлила внешностью без макияжа: "Какая красота!".