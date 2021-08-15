Софія Євдокименко зачарувала фігурою в облягаючій сукні
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна внучка і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко може похвалитися ідеальною фігурою - дівчина іноді працює моделлю і знімається в стильних фотосетах. Зараз вона вирішила влаштувати собі відпочинок і розслабитися на вихідних.
У своєму Instagram дівчина ділиться яскравими фото і відео, захоплюючи точеними формами.
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Вона позує на ганку будинку в променях сонця, що сходить. При цьому Софія Євдокименко в черговий раз проявила бездоганне почуття стилю і продемонструвала перед камерами розкішний образ, який приміряла перед вихідними.
Так, вона блищала в повсякденній облягаючій сукні чорного кольору. З відвертою зоною декольте без рукавів - образ, як зазвичай, вийшов дуже чуттєвий і спокусливий.
Також стильний лук доповнюють золоті сережки-висюльки і макіяж з акцентом на очах.
Користувачі Мережі не стали скупитися на компліменти в коментарях: "Приємно дивитися на натуральну красу, без накачаних губ і ботокса", "Моя мрія - одного разу вас зустріти", "Сама елегантність і витонченість", "Чарівна лялечка".
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