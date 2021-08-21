Юная внучка Софии Ротару поделилась в соцсети яркими кадрами с прогулки

Как сообщает Politeka.net, популярная модель, блогер и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни в Instagram. Так, в этот раз юная красотка поделилась очаровательными кадрами с прогулки, на которых позирует в соблазнительном образе.

На новых фотографиях Соня запечатлена в интересной локации, она стоит рядом с оригинальным монументом в виде крыльев. Забавно, но стоит так, что кажется, будто бы крылья растут у нее за спиной. Как видно, на прогулку девушка вышла в стильном образе – на ней широкие светлые брюки и коротенький белоснежный топ, который подчеркнул плоский животик.

В подписи к фотографиям Евдокименко написала: "Просто у девушки растут крылья". А пользователи тут же принялись комментировать снимки, засыпая красотку комплиментами: "Твоя фигура просто очаровательна", "Красоточка", "Оригинально", "Красивая", "Ангел", "Какая ты красивая".

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