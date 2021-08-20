Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала яркое фото со взрослой дочкой Соней

Как сообщает Politeka.net, Светлана – жена единственного сына легендарной певицы Софии Ротару Руслана Евдокименко. Пара вырастила двух прекрасных детей – Анатолия и Софию. Судя по последним снимкам в соцсети Instagram, невестка Ротару сейчас с мужем и детьми на отдыхе за границей.

Недавно в своем микроблоге Светлана опубликовала яркое фото с прогулки, на котором позирует вместе с дочкой Софией. На снимке красотки запечатлена в красивой локации у воды, они веселые и нарядные. Перед камерой Светлана появилась в длинном светлом платье интересного цветочного узора, ее волосы аккуратно уложены, а на лице милая улыбка. соня рядом с мамой позирует в розовой маечке, ее пышная шевелюра распущена, а на лице модные солнцезащитные очки.

Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Солнечные, светлые и милые! Вы солнечное лето!", "Чудесного вам отпуска", "Какие красивые", "Две очень красивые девушки", "Очень красивые, люблю", "Очаровательные", "Красивые", "Люблю".

Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".

Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".