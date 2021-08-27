Начинающая певица и актриса Соня Евдокименко, внучка легендарной артистки Софии Ротару, показала новый образ
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко решила по стопам звездной бабушки и попробовать себя в качестве певицы. Красотка сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. 20-летняя девушка обожает спорт и часто показывает, как активно поддерживает физическую форму в идеальном состоянии. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с десятками тысяч фанатов самым интересным.
На новом фото Соня была в джинсах и наряде с открытым животом. Сверху на Евдокименко можно увидеть стильную кофточку, которую девушка завязала на плечах. Красотка снимала себя на телефон, сидя в автомобиле и пристегнувшись ремнем безопасности.
"Как проходит твой день?", - спросила Соня в подписи к сторису.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь таких функций в этом разделе Инстаграм нет, кроме прямого сообщения в Директ.
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