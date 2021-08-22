Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила гибкие формы во время путешествия по Италии
Внучка знаменитой певицы Софии Ротару получила имя в честь звездной бабушки. Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и встречается с миллионером.
Сейчас девушка путешествует по Италии с родителями и женихом, и знакомит своих поклонников с местными достопримечательностями.
При этом 20-летняя Соня не упускает возможности покрасоваться на ярких фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.
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Она показала в Instagram потрясающие формы в новой фотосессии, "выгуляв" соблазнительный наряд.
Соня Евдокименко в очень коротком топе без лифчика и широких штанах вылезла на забор, демонстрируя аппетитные формы, упругий живот и длинные ножки в очень летнем стиле.
«Пьетрасанта - настоящая жемчужина. Этот средневековый тосканский город привлекает художников со всего мира, действуя как музей под открытым небом, где вы можете полюбоваться постоянной и постоянно обновляющейся экспозицией современных произведений искусства и скульптур высшего уровня», - написала красотка.
Напомним, Внучка Ротару в платье-ночнушке приковала взгляды к загорелой коже: "Конфетка".
Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару развлекается на любимом острове богачей: как Мадонна и Дженнифер Лопес.
Также Politeka писала, что Внучка Ротару в шортах и мини-топе раскрыла секрет идеальной фигуры: красноречивые кадры.