Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила гибкие формы во время путешествия по Италии

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару получила имя в честь звездной бабушки. Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и встречается с миллионером.

Сейчас девушка путешествует по Италии с родителями и женихом, и знакомит своих поклонников с местными достопримечательностями.

При этом 20-летняя Соня не упускает возможности покрасоваться на ярких фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.

Она показала в Instagram потрясающие формы в новой фотосессии, "выгуляв" соблазнительный наряд.

Соня Евдокименко в очень коротком топе без лифчика и широких штанах вылезла на забор, демонстрируя аппетитные формы, упругий живот и длинные ножки в очень летнем стиле.

«Пьетрасанта - настоящая жемчужина. Этот средневековый тосканский город привлекает художников со всего мира, действуя как музей под открытым небом, где вы можете полюбоваться постоянной и постоянно обновляющейся экспозицией современных произведений искусства и скульптур высшего уровня», - написала красотка.

Напомним, Внучка Ротару в платье-ночнушке приковала взгляды к загорелой коже: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару развлекается на любимом острове богачей: как Мадонна и Дженнифер Лопес.

Также Politeka писала, что Внучка Ротару в шортах и мини-топе раскрыла секрет идеальной фигуры: красноречивые кадры.