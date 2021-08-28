Начинающая актриса и певица Соня Евдокименко, внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, показала, как тренируется

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, где пробует себя в качестве актрисы и певицы, взяв за пример легендарную бабушку. Красотка обожает спорт и можно часто увидеть в Инстаграм, как девушка делает эффектные растяжки

В этот раз 20-летняя красотка Соня сделала репост видео, на котором занималась на коврике. Евдокименко была в лосинах и мини-топике, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Красотка в ролике показала, какие растяжки делает, впечатляя гибкостью. Видео получилось зажигающим и мотивирующим, ведь молодая красотка выглядит просто идеально.

Фанаты посмотрели ролик более 300 раз. Под видео отметилась и мама Сони Евдокименко - Светлана, жена единственного сына Софии Ротару Руслана.

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