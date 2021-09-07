Известная артистка Ирина Билык рассказала, какой подарок подготовила бывшему мужу Дмитрию Коляденко на юбилей

Как передает Politeka.net, Ирина Билык является знаменитой украинской артисткой. Она известна не только как талантливый композитор и певица, но также и подробностями из личной жизни. Красавица уже развелась с 5-ым фактическим мужем - продюсером Асланом Ахмадовым. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица рассказала в интервью в программе "Світьске життя" о своих отношениях с Дмитрием Коляденко и об официальном разводе с Асланом Ахмадовым. Продюсер приезжал около месяца назад в Киев, и они официально оформили развод. Они остались в дружеских отношениях и недавно продюсер снял клип для певицы.

"Я со своими партнерами расхожусь всегда на том этапе, когда мы остаемся друзьями, когда мы еще не успели поссориться очень сильно", - рассказала Ирина.

Также, артистка раскрыла, какой подарок она подготовила для своего бывшего мужа - Дмитрия Коляденко. Как известно, недавно у него состоялся юбилей, ему исполнилось 50 лет.

"Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу. Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена советского союза". Так я нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами", - рассказала Ирина.

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