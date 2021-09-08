Украинская певица, главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская козырнула стройной фигуркой

Как передает Politeka.net, летом артистка активно занималась своей фигурой и даже спорила с фитнес-тренером Анитой Луценко. Певице удалось привести себя в форму, чем она сильно гордилась. Стоит отметить, что артистка и сейчас продолжает правильно питаться и следить за фигурой.

На свежем фото Могилевская позировала в красивом черном платье.

«Ну что, похудела?», - кокетливо подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Многим поклонникам не понравился наряд Могилевской.

«Да отсохнут руки у того дизайнера, кто клепает эти ужасные платья и пиджаки))», «В этом объемном наряде непонятно», «Красавица! Но зачем такие плечи в платье делаете? Они как-то грубо выглядят. Как на мой взгляд», «С Днём Ангела Натали! Пусть он оберегает и помогает Вам во всем!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская показала, что помогло ей похудеть: "Имею полное право...".

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