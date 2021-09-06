Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала мрійливий осінній образ

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Могилевська вирішила показати свій осінній настрій.

"А в Києві осінь, осінь...



А що для вас осінь?



✅ Туга про літо

✅ Сезон застуд

✅ Час навчання та активної роботи

✅ Знову теплі речі

✅ Улюблена пора року

✅ Туга про літо

✅ Скоро Новий Рік



Або пиши свій варіант в коментарях", - написала Могилевська.

На новому фото співачка позувала поруч з відкритими дверима машини, в якій красувалися квіти. Розкішний шовковий костюм в золотисто-бронзових кольорах відмінно підкреслив фігуру Могилевської, зробивши її образ романтичним і мрійливим.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Осінь це життя!", "Улюблена пора року", "час змін", "красуня", "яка ви Наташа красива", "улюблена пора року, не жарко, красиво, повітря дзвенить", "Люблю коли ти в цьому", "Яка ви красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Наталя Могилевська показала, завдяки кому їй вдалося схуднути.

Як повідомляла Politeka, Могилевська не змогла приховати захват, отримавши гарний презент від незнайомки.

Також Politeka писала, що скандал Могилевської з відомим блогером вийшов на новий рівень, зірка пригрозила хлопцеві.