Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала мечтательный осенний образ

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Могилевская решила показать свое осеннее настроение.

«А в Києві осінь, осінь...



А что для вас осень?



✅ Тоска о лете

✅ Сезон простуд

✅ Время учебы и активной работы

✅ Снова тёплые вещи

✅ Любимое время года

✅ Тоска о лете

✅ Скоро Новый Год



Или пиши свой вариант в комментариях», - написала Могилевская.

На новом фото певица позировала рядом с открытой дверью машины, в которой красовались цветы. Роскошный шелковый костюм в золотисто-бронзовых цветах отлично подчеркнул фигуру Могилевской, сделав ее образ романтичным и мечтательным.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Осень это жизнь!», «Любимое время года», «Время перемен», «Красавица», «Какая Вы Наташа Красивая», «Любимое время года, не жарко, красиво, воздух звенит», «Люблю когда ты в этом», «Какая вы красотка», - пишут люди.

Напомним, Наталья Могилевская показала, благодаря кому ей удалось похудеть.

Как сообщала Politeka, Могилевская не смогла скрыть восторг, получив красивый презент от незнакомки.

Также Politeka писала, что скандал Могилевской с известным блогером вышел на новый уровень, звезда пригрозила парню.