Наталья Могилевская появилась в компании фитнес-тренера Аниты Луценко

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала популярной уркаинской певица. Девушка продолжает творить, радуя фанатов новым контентом. Также Наталья ведет активно Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Наталья была в компании Аниты Луценко. Девушки улыбались, позируя для фото.

"Человек, из-за которого я чуть не осталась лысой. Помните наш челлендж с Анитой? Мы поспорили, что если я не похудею, то побреюсь налысо.

Я рада, что у меня все получилось. И еще больше рада, что встретила Аниту в хорошей форме. Я не только не набрала, но и ещё больше похудела после нашей последней встречи.

Имею полное право похвалить себя за это достижение", - написала Наталья.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутячки", "А я за это лето наелся чебуреков больше, чем за всю жизнь", "Да это очень правильно гордиться своими успехами, я тоже горжусь, что сохранила себя и продолжаю улучшать свою физическую форму, кто там думал,что после 40 уже Все".

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