Звезда показала, как провела время

Украинская певица Наталья Могилевская побывала на мероприятии, где не смогла скрыть своего восторга

Известная артистка пользуется большой популярностью в Украине, поэтому становится частой гостьей самых престижных мероприятий, сообщает Politeka.net.

В этот раз Могилевская побывала на презентации аромата от Диор. Отмечается, что это цветочные духи с нотами сандала и бобов тонка.

Артистка разместила видео, на котором она предстала среди цветов, а также сама получила букет от незнакомки-флористки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Видно, что звезда не может сдержать своего восторга.

Также на видео можно заметить украинского телеведущего Анатолия Анатолича, модель Аллу Костромичеву, и других.

Отметим, что для мероприятия певица выбрала стильный голубой плащ и босоножки, завершил образ большой клатч.

За два часа пост собрал почти 6000 просмотров и много комментариев.

"Девушка-весна ❤️", "Вам всё подходит ❤️❤️", "Вам очень подходит букет к наряду ❤️😍", - написали пользователи сети.

Подчеркнем, что сейчас на аккаунт певицы подписаны 1,3 миллиона пользователей сети. Звезда регулярно делится со своими поклонниками интересной информацией из своей жизни.

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