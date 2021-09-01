Украинская певица Наталья Могилевская на время сменила амплуа, появившись в компании других украинских знаменитостей

Наталья Могилевская пробует себя в разных ролях, сообщает Politeka.net. Звезда участвует в различных проектах, примеряя интересные и необычные для себя образы.

В частности, певица решила попробовать себя в роли репортера в программе "Світське життя" Кати Осадчей. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице передачи в Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В Киеве осень, осень, ла-ла-ла-ла-ла😉 Наш светский репортер этой недели - певица Наталья Могилевская! Интересно увидеть народную артистку в необычной для нее роли? Обязательно пишите в комментариях!", - написали авторы поста.

Примечательно, что певица появилась в компании украинского тренера Андрея Шевченко, певицы Ирины Билык и других звезд.

За 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Обожаю Наталью Могилевскую!!!!! Но Світське життя я смотрела только из-за ведущей!🔥❤️", "Наташа посвежела👏", "Очень интересно посмотреть😍уверена наша Наташа справилась ❤️❤️❤️", "Наталия Алексеевна, лучшая! ❤️", "Обязательно буду смотреть😍🔥", - написали пользователи сети.

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