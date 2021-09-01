Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала архивное фото

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская (настоящее имя Наталья Могила) по случаю Дня знаний решила поделиться фотографией со школьных лет.

"Помните день, когда пошли в школу? Какое самое яркое воспоминание? Меня, например, в первый же день дернули за косичку. Вернулась домой с бантом на бок. А что вам запомнилось?", - написала Могилевская.

На фото маленькая Могилевская была одета в традиционную школьную форму. На голове были заплетены два хвостика, которые украшали большие банты, а в руках певица держала букварь.

Судя по геолокации и комментариям поклонников Наталья Могилевская была ученицей одной из киевских школ района Березняки.

В комментариях поклонники певицы поделились своими воспоминаниями со школьных лет.

"Я в далекие 60 годы пошла и села на последнюю парту, была мала ростом и решила, что это первая. Учительница потом пересадила ближе😂", "Все березняковские имеют одинаковые фото ☺️ одна фотостудия на весь район", "Я в первый же день подралась))) с мальчиком за одной партой))) и пришла домой с синяком под глазом", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Могилевская замахнулась на правила "Поют все", неожиданные кадры: "Наталья, вы...".

Напомним, что Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей:"на, Бей".

A еще Politeka сообщала, что Полякова в леопардовом боди и с короткой стрижкой превзошла Джамалу и Могилевскую: "Грабанула гримерку".