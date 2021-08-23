Популярна українська співачка Наталія Могилевська спробувала себе в незвичайному образі телеведучої "Світського життя"

Відома артистка показує в сторі і в Instagram багато знімків з життя, в цей же раз вона нарешті розкрила свою нову роль, яку приміряла на себе несподівано для всіх. Як з'ясувалося, Наталія "відібрала" роль телеведучої Катерини Осадчої на шоу «Світське життя».

Оскільки Катерина народила дитину 4 дні тому, зараз вона знаходиться вдома і відновлюється. Тому Наталія тимчасово замінила телеведучу на важливому святковому заході перед Днем Незалежності.

В елегантній білій сукні з вирізом спереду і піджаком з одним рукавом, прикрашеним камінням, Наталія відзначилася перед фанатами:

"Як вам нова ведуча Світського життя @svitsketv ⭐️ ? P. S. Обов'язково переходьте зараз в сторіс і вважайте 🌼» - пише Наталія.

Ось як реагували шанувальники « " Чарівна 💫; шикарна; шикарна🔥; Краса🔥; клас👏; капелюхи не вистачає; ні.тільки Катя; чому, у Вас дорога Наталя! Постійно чорні тіні під очима?; Ухтишка 😍: ой, у нас новенька в Світському житті; успішної програми) відкрили нову справу: ведуча ); найкраща ведуча😍».

Нагадаємо, що Могилевська вирішила худнути до концерту і розповіла про результати: "Я настільки втомилася...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська заінтригувала подією, заради якої худла і вчила українську мову: "спеціально за три місяці...".

Також Politeka писала, що Могилевська під нічним небом отримала пропозицію руки і серця, як це було: "треба йти".