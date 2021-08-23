Відома артистка Ірина Білик з'явилася на світському заході і відповіла на жарт Могилевської

Вчора ввечері відбувся великий концерт на честь "національних легенд" в Маріїнському палаці. Відразу після виступу зірки вирушили на Михайлівську площу. Там пройшов концерт "Ковчег«, де Могилевська замінила Катерину Осадчу і провела кілька інтерв'ю для»Світського життя".

Не обійшлося без незручних моментів. З іронією під час бесіди з Іриною Білик Могилевська віджартувалася:

"Сьогодні я замість Каті. Ось, на, бий. Можеш бити мікрофон, він не мій, я за нього не плачу».

Білик стримано відповіла:»Ой, ти знаєш, ми вже давно не з'ясовуємо стосунки з Катею".

Варто відзначити, що історія з мікрофоном, про який згадала Могилевська, не так проста. Раніше під час інтерв'ю розлючена Білик замість відповіді на запитання української телеведучої Катерини Осадчої розбила їй мікрофон.

Інцидент стався на благодійному аукціоні. Тоді Білик на очах у всіх вихопила мікрофон з рук Осадчої і розбила його об підлогу. Артистка розлютилася на питання про гонорар, який отримала за участь в агіт-турі за Юлію Тимошенко.

"Мені стали задавати дуже особисті питання, про гроші. Так що не залишалося нічого іншого, як забрати мікрофон і розбити його. Думаю, цей випадок повинен бути прикладом для всіх, кого ображають", - так Раніше виправдалася Білик.

Тоді Осадча не залишилася в боргу і заявила, що Білик в черговий раз продемонструвала, наскільки безпорадні колишні ікони українського шоу-бізнесу.

"Коли зірка не в змозі відповідати, чому вона агітує своїх фанів голосувати то за одного, то за іншого політика, і скільки вона на цьому заробляє, - це непрофесійно для артиста", - розповідала раніше Катерина.

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