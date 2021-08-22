Популярна українська співачка Наталія Могилевська може змінити правила популярного шоу «Співають всі»
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала анонс наступного випуску популярного шоу, в якому беруть участь 100 зірок. У ролику видно, що артистка збирається змінити правила шоу заради талановитих учасників.
"Ні правилам! "Лідер сотні Наталія Могилевська @nataliya_mogilevskaya порушить правила заради учасника шоу "Співають всі!"? Дивіться вже наступної суботи саме народне шоу країни! Ох, стає дуже спекотно", - підписала анонс артистка.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
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"Вже дуже чекаю наступний випуск", "Наталя, ви дуже красива, чарівна. Найкрасивіша серед всіх", "Він дуже класний! Хворію!", "Наталя, за порадою вашою, я трохи подивлюся це шоу. Наталя я люблю вас дуже сильно, і хочу дивитися тільки на вас", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевська вирішила худнути до концерту і розповіла про результати: "Я настільки втомилася...".
Як повідомляла Politeka, Могилевська заінтригувала подією, заради якої худла і вчила українську мову: "спеціально за три місяці...".
Також Politeka писала, що Могилевська під нічним небом отримала пропозицію руки і серця, як це було: "треба йти".