Популярная украинская певица Наталья Могилевская может изменить правила популярного шоу «Співають всі»
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала анонс следующего выпуска популярного шоу, в котором принимают участие 100 звезд. В ролике видно, что артистка собирается изменить правила шоу ради талантливых участников.
«Нет правилам! «Лидер сотни Наталья Могилевская @nataliya_mogilevskaya нарушит правила ради участника шоу «Поют все!»? Смотрите уже в следующую субботу самое народное шоу страны! Ох, становится очень жарко», - подписала анонс артистка.
В комментариях звезде оставили массу приятных слов.
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«Уже очень жду следующий выпуск», «Наталья, вы очень красивая, очаровательная. Самая красивая среди всех», «Он очень классный! Болею!», «Наталья, по совету вашему, я немного посмотрю это шоу. Наталья я люблю вас очень сильно, и хочу смотреть только на вас», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевская решила худеть к концерту и рассказала о результатах: "Я настолько устала...".
Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".
Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".