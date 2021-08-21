Популярна українська співачка Наталія Могилевська отримала пропозицію руки і серця від шанувальника

Як пише Politeka.net, 46-річна співачка, продюсерка, Народна артистка України Наталія Могилевська часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у себе в Instagram. Цього разу артистка вирішила розповісти фанатам, як отримала пропозицію вийти заміж.

Могилевська опублікувала відео, де показала частину свого концерту, а також розповіла, як давала інтерв’ю після виступу. Також Могилевська привіталася із компанією, яка пропливала повз на яхті, а хтось із шанувальників співачки крикнув: "Наташа, виходь за мене!". Така пропозиція руки та серця добряче повеселила Могилевську.

"Дівчатка, мені зробили пропозицію вийти заміж. Йдемо? ❤️😃", - запитала співачка у шанувальниць.

У коментарях фанати співачки висловили свою думку щодо події.

"шанс завжди є 🔥", " Треба йти ❤️🔥", "Молодець, хлопче! Сміливий. 👏 😂", " Ой, добренько подумайте", " Крута пропозиція! 😂😂😂", " Чому б і ні! 😍🙂🙂🙂", " Наталочка, якщо чоловік гідний вас, однозначно так, так, так !!!! Буде погано себе вести, поміняємо на іншого ❤️😂 😂😂😂😂😂😂", - пишуть у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Могилевська сколихнула мережу ліричним відео з загиблим Кузьмою: "Я більше не знаю таких артистів…".

Нагадаємо, що Могилевська несподівано звернулася до українців і вразила новим фото: "Як з 90-х".

A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська показала, з ким розслабляється на вихідних: "Познайомтеся, це...".