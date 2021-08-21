Співачка Наталія Могилевська розкрила подробиці прем'єри шоу "Співають всі"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка очолила сотню членів журі грандіозного вокального шоу "Співають всі", у своєму Instagram розкрила деякі подробиці майбутньої прем'єри.

Так, Наталя опублікувала чарівне фото і повідомила шанувальникам, що грандіозна прем'єра відбудеться вже в суботу, 21 серпня, ввечері. Крім того, зірка розкрила деякі подробиці про це шоу. "Під час всього шоу я буду говорити українською мовою. Спеціально за 3 місяці до старту зйомок я почала займатися з викладачем з української, щоб удосконалити мову", - зізналася Могилевська.

Вона також повідомила, що всі образи, які глядачі побачать у випусках, були створені за 10 днів. "Причиною пізнього старту став щільний гастрольний графік, зйомки, запис нових пісень", - розповіла співачка. Також вона додала, що спеціальними гостями першого випуску програми стане група Go_A.

Нагадаємо, Могилевська перестаралася зі "спецефектами" на концерті, ледь не звалившись за борт: "Думала, що влечу в воду..."

Як повідомляла Politeka, Могилевська сколихнула мережу ліричним відео із загиблим Кузьмою: "Я більше не знаю таких артистів...".

Також Politeka писала, що Могилевська змусила київську публіку скандувати, з'явилося відео із закулісся: "Де Наташа?".