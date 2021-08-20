Відома артистка Наталія Могилевська знову розповіла українцям про схуднення

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською артисткою. Співачка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддів нового шоу "Співають всі". Також, стало відомо, що Наталія Могилевська виступатиме на концерті в столиці на честь 30-річчя Незалежності України. Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Наталя записала відеозвернення до українців на своїй сторінці в Instagram. Співачка розповіла, що вона знову повернулася до процесу схуднення і хоче зробити сюрприз шанувальникам до Дня Незалежності.

"Хлопці, я вам не сказала, що я продовжила челендж по схудненню і хочу до свого крутого виступу на День Незалежності скинути ще 6 кілограм. З них я 3 скинула в тихоря від вас. Але скажу вам, що я настільки втомилася. Навколо кавуни, дині, ягоди. Мені всього цього не можна, мені не можна ніякиз вуглеводів. Я дуже посилила. Просто от чесно, до сліз. Я сьогодні так хотіла ягід, я сьогодні всім дзвонила з дозволом:" будь ласка, дозвольте мені маленьку піалочку", ну будь ласка.", розповіла Наталія Могилевська.

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