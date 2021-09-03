Украинская певица Наталья Могилевская появилась в компании голубоглазого блондина

В прошлом году Наталья Могилевская появилась на закрытии Ukrainain Fashion Week с известным олигархом, владельцем киевских бутиков - Олегом Рыжовым, сообщает Politeka.net.

СМИ тут же окрестили артистку и миллионера парой. Однако позже Могилевская опровергла эти слухи. По ее словам, Рыжов предложил ей принять участие в новом проекте - в создании серии статей о том, как мужчина и женщина смотрят на одни и те же темы. А на мероприятие оба пришли, чтобы рассказать об этом.

Однако, видимо, совместное посещение Ukrainain Fashion Week стало для певицы и олигарха традицией, ведь в этом году оба снова подогрели слухи о своем романе.

Наталья Могилевская сама разместила сторис с открытия модного показа, где к ней подошел Рыжов, поцеловал ее в щеку, и нежно подержал за руку.

Также оба сидели вместе и мило болтали во время того, как Могилевскую гримировали.

Позже олигарх присел рядом с певицей.

"Я хочу успеть сказать, что я сижу в розарии. В самом настоящем розарии! Первые красавицы страны", - заявил Рыжов, засняв не только Могилевскую, но и звезду "Квартал 95" Елену Кравец, которая присела с другой стороны от Натальи.

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