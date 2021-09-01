Главная судья шоу «Співають всі» Наталья Могилевская поделилась архивным фото, вспомнив свою молодость

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное во время ее учебы в академии. Именно там талантливая певица начала строить свою карьеру.

«А это первое сентября я вспоминаю с особой любовью...Эстрадно-цирковая академия @circus_academy_official - это самые счастливые годы моей жизни, это мои крутые знания, это мои первые влюбленности, любимые песни и запоминающиеся выступления. Я училась на вокальном, но просидела на всех лекциях и сдала экзамены еще как актриса. Но и не обсуждается, что конечно я научилась жонглировать и делать фокусы. Моих фокусов до сих пор боится весь шоу-бизнес. Очень люблю это место!», - поделилась воспоминаниями звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«А взгляд какой», «Очень красивая! Нежная)», «Круто», «Хорошенькая», «Я так люблю - именно эту Могилевскую», «Обожаю этот образ», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская взбесила сеть выбором костюма: "Целый месяц…".

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как выглядела в школе: "Помните...".

Также Politeka писала, что Могилевская забыла об одежде, прикрывшись цветами: «Ну, просто девочка».