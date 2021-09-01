Відома українська співачка Наталія Могилевська опублікувала архівне фото

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська (справжнє ім’я Наталія Могила) з нагоди Дня знань вирішила поділитися фотографією зі своїх шкільних років.

"Пам'ятайте день, коли пішли в школу? Який найяскравіший спогад? Мене, наприклад, в перший же день смикнули за косичку. Повернулася додому з бантом на бік. А що вам запам'яталося?", - написала Могилевська.

На фото маленька Могилевська була одягнена в традиційну шкільну форму. На голові були заплетені два хвостики, які прикрашали великі банти, а в руках співачка тримала буквар.

Судячи із геолокації та коментарів шанувальників Наталя Могилевська була ученицею однієї із київських шкіл району Березняки.

У коментарях шанувальники співачки поділилися своїми спогадами зі шкільних років.

"Я в далекі 60 роки пішла і сіла на останню парту, була мала на зріст і вирішила, що то перша. Вчителька потім пересадила ближче😂", " Всі березняківські мають однакові фото ☺️ одна фотостудія на весь район", "Я в перший же день побилася))) з хлопчиком, за однією партою))) і прийшла додому з синцем під оком", - написали у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Могилевська замахнулася на правила "Співають всі", несподівані кадри: "Наталя, ви...".

Нагадаємо, що Могилевська оригінально пригадала Ірині Білик про її сварку з Осадчою: "На, бий".

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