Українська співачка Наталія Могилевська, яка стала головною суддею в шоу "Співають всі", заінтригувала виглядом на новому фото

Як пише Politeka.net, в Instagram 46-річна красуня опублікувала по-справжньому літній знімок, нагадавши, що літо закінчується.

На фото співачка прикрила тіло квітами, в результаті чого склалося враження, що зірка забула про одяг. При цьому артистка позувала з дуже яскравим макіяжем. Судячи з усього, вона тільки прийшла зі зйомок. Варто відзначити, що в руках співачка тримала великий оберемок гладіолусів.

"Останній літній день, а вже завтра в Києві осінь...Але я рада осені, тому що до великого сольного концерту в Києві залишилося 2 місяці. 30 жовтня зустрічаємося в Палаці Україна", - зазначила зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Клас", "Дуже красива", «Наташа, ви що без одягу», "Ну, просто дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська розлютила українців, розтанувши поруч з Меладзе:"Ганьба".

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