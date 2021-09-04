Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей в шоу "Співають всі", разозлилась из-за популярного ТИК-токера

Как пишет Politeka.net, певицу Наталью Могилевской пригласили возглавить сотню судей в новом музыкальном талант-шоу "Співають всі". Коллегами певицы в судейских креслах стали другие известные звезды украинского шоу-бизнеса, в том числе стилист, визажист, звезда Tik-Tok и блогер Олег Машуковский, с которым у Могилевской разгорелся скандал.

Дело в том, что 25-летний блогер в своем Instagram выложил довольно интересную фотографию со связанной Могилевской, которая сидела на кресле с заклеенным ртом.

"Хватит уже быть главной на стене звездной сотни, отпущу, когда назначишь меня Капитаном! 🔥 Такому в школе @talantschool учат?",- написал Машуковский.

Могилевской такое дерзость блогера, мягко говоря, не понравилось, певица была очень разъярена, что Машуковский обнародовал эту фотографию, хотя она просила его этого не делать.

"Я сказала, что нельзя этого выставлять! у меня детская школа @talantschool, старт учебного сезона, день открытых дверей! У тебя есть хоть какое-то понимание?!",- написала Могилевская в stories.

Ранее Politeka писала, что "Молодой Скрябин!": участник Поют все в Могилевске, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя.

Напомним, что Могилевская снова засветилась в компании известного миллионера, фото парочки: "поздравляю...".

A еще Politeka сообщала, что Могилевская подогрела слухи о романе с известным миллионером: поцеловал и нежно держал за руку.