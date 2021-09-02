Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як пережила смерть мами

Як відомо, у 2013 році на 68-році життя померла мама співачки Наталії Могилевської. Ніна Петрівна Могила понад сім років боролося із важким захворюванням крові та тривалий час лікувалася у Німеччині, пише Politeka.net.

В інтерв’ю виданню "Insider" співачка Наталія Могилевська розповіла, як пережила смерть найріднішої людини.

"У 2013 році померла моя мама і в моєму житті настав період, коли мій організм не витримав - стався збій всіх систем і процесів. Я не хотіла ні жити, ні співати", - зізнається Могилевська.

Тоді справитися із ситуацією співачці допомогла педагог по йозі, якій було 95 років. Вона запросила Могилевську до себе, співачка виїхала з України та поселилася в ашрамі в Індії. Артистка каже, що це був найкращий період її життя, вона очистилася духовно та зрозуміла багато речей.

"Йога дійсно допомогла мені зрозуміти, навіщо через довгий час затишшя мені виходити на сцену. Так що можна з упевненістю сказати, що йога повернула мене до життя!", - каже Могилевська.

Зауважимо, що духовними практиками співачка займається вже понад 12 років та регулярно відвідує різні ретрити в Індії.

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