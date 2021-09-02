Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как пережила смерть мамы
Как известно, в 2013 году на 68-году жизни умерла мама певицы Натальи Могилевской. Нина Петровна Могила более семи лет боролось с тяжелым заболеванием крови и длительное время лечилась в Германии, пишет Politeka.net.
В интервью изданию "Insider" певица Наталья Могилевская рассказала, как пережила смерть родного человека.
"В 2013 году умерла моя мама и в моей жизни наступил период, когда мой организм не выдержал, произошел сбой всех систем и процессов. Я не хотела ни жить, ни петь", - признается Могилевская.
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Тогда справиться с ситуацией певице помогла педагог по йоге, которой было 95 лет. Она пригласила Могилевскую к себе, певица уехала из Украины и поселилась в ашраме в Индии. Артистка говорит, что это был лучший период в ее жизни, она очистилась духовно и поняла многие вещи.
"Йога действительно помогла мне понять, зачем через долгое время затишье мне выходить на сцену. Так что можно с уверенностью сказать, что йога вернула меня к жизни!",- говорит Могилевская.
Заметим, что певица занимается духовными практиками уже более 12 лет и регулярно посещает различные ретрит в Индии.
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