Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как пережила смерть мамы

Как известно, в 2013 году на 68-году жизни умерла мама певицы Натальи Могилевской. Нина Петровна Могила более семи лет боролось с тяжелым заболеванием крови и длительное время лечилась в Германии, пишет Politeka.net.

В интервью изданию "Insider" певица Наталья Могилевская рассказала, как пережила смерть родного человека.

"В 2013 году умерла моя мама и в моей жизни наступил период, когда мой организм не выдержал, произошел сбой всех систем и процессов. Я не хотела ни жить, ни петь", - признается Могилевская.

Тогда справиться с ситуацией певице помогла педагог по йоге, которой было 95 лет. Она пригласила Могилевскую к себе, певица уехала из Украины и поселилась в ашраме в Индии. Артистка говорит, что это был лучший период в ее жизни, она очистилась духовно и поняла многие вещи.

"Йога действительно помогла мне понять, зачем через долгое время затишье мне выходить на сцену. Так что можно с уверенностью сказать, что йога вернула меня к жизни!",- говорит Могилевская.

Заметим, что певица занимается духовными практиками уже более 12 лет и регулярно посещает различные ретрит в Индии.

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