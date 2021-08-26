Українська співачка Наталія Могилевська поділилася кадрами зі свого ефектного виступу на концерті на честь Дня Незалежності

Як передає Politeka.net, в Instagram у артистки з'явилася добірка яскравих фото. Як відомо, на сцені НСК «Олімпійський» зірка з'явилася верхи на величезному білому птахові. Співачка виконала кілька своїх самих легендарний хітів.

"#ДеньНезалежності - це успіх всієї команди. Я люблю вас, мої рідні! Спасибі", - підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних відгуків про її виступ. Не обійшлося і без критики.

"Як же круто все організували, і не важливо, що є люди, які тебе можуть облити брудом", "Дуже крута робота, Наталі! Респект всій команді", «це було дуже ефектно», «ви дуже красиво заспівали, я вас дуже дуже сильно люблю Наталія Могилевська», "виступила ніяк, вокалу взагалі не було, п'яна яка була, жах", - пишуть користувачі Мережі.

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