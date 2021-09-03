Українська співачка Наталія Могилевська з'явилася в компанії блакитноокого блондина

Минулого року Наталія Могилевська з'явилася на закритті Ukrainain Fashion Week з відомим олігархом, власником київських бутиків - Олегом Рижовим, повідомляє Politeka.net.

ЗМІ тут же охрестили артистку і мільйонера парою. Однак пізніше Могилевська спростувала ці чутки. За її словами, Рижов запропонував їй взяти участь у новому проекті - у створенні серії статей про те, як чоловік і жінка дивляться на одні й ті ж теми. А на захід обидва прийшли, щоб розповісти про це.

Однак, мабуть, спільне відвідування Ukrainain Fashion Week стало для співачки й олігарха традицією, адже цього року обидва знову підігріли чутки про свій роман.

Наталя Могилевська сама розмістила сторіс з відкриття модного показу, де до неї підійшов Рижов, поцілував її в щоку, і ніжно потримав за руку.

Також обидва сиділи разом і мило говорили під час того, як Могилевську гримували.

Пізніше олігарх присів поруч зі співачкою.

"Я хочу встигнути сказати, що я сиджу в розарії. В справжнісінькому розарії! Перші красуні країни", - заявив Рижов, знявши не тільки Могилевську, а й зірку "Квартал 95" Олену Кравець, яка присіла з іншого боку від Наталії.

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